TMW News - Milan, brivido a San Siro. Allegri alza la guardia

Il Milan ha battuto ieri in Europa League il Dudelange per 5-2 in rimonta, dopo il vantaggio degli ospiti a inizio ripresa. I rossoneri, ora, si giocheranno la qualificazione ai sedicesimi contro l'Olympiacos ad Atene. Intanto Roma e Inter preparano la sfida di domenica sera, dopo aver perso in Champions League contro il Real Madrid e il Tottenham. Voci sull'esonero di Di Francesco in caso di insuccesso. Domani la Juventus sarà in campo al Franchi di Firenze contro la Fiorentina, il tecnico bianconero Max Allegri vuole la massima concentrazione da parte dei suoi ragazzi. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video!