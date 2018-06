TMW News - Mondiali e calciomercato: i commenti dei grandi ex

Mondiali e calciomercato al centro dell'edizione speciale del TMW News di oggi, direttamente da Pitti Immagine a Firenze. Tante voci e approfondimenti, da Alberto Di Chiara a Ciccio Graziani, dalle parole di Marco Borriello della Spal tra presente e futuro, a quelle di Furio Valcareggi, agente di Emaneuele Giaccherini, fino alle dichiarazioni del patron viola, Diego Della Valle, sul gioiello Federico Chiesa e a quelle di Giancarlo Antognoni. Clicca sul video in calce o sul link in basso per vedere tutte le interviste e le voci sul Mondiale e sulle ultime di mercato nel TMW News di oggi.