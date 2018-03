TMW News - Napoli-Juve, sfida a distanza. Italia: tocca a Jorginho

Edizione odierna del TMW News, il salotto video quotidiano di Tuttomercatoweb.com, sul duello a distanza tra Juventus e Napoli. Semplici, tecnico della Spal, manda il suo consiglio a Sarri su "come fermare i bianconeri". Poi le parole di Jorginho da Coverciano e le ultime sull'Italia in vista della gara contro l'Argentina. Clicca sul video in calce o sull'icona video se ci segui da app.