TMW News - Napoli, occhio al Parma. Roma in crisi. Juve con Dybala

Edizione del TMW News interamente dedicata al turno infrasettimanale di campionato. In primo piano il momento negativo della Roma, attesa dalla gara contro il Frosinone, ma non solo. Spazio anche alla Juventus - che cerca la sesta vittoria consecutiva contro il Bologna - e al Napoli di Ancelotti che se la dovrà vedere contro la rivelazione Parma. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.