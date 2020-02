vedi letture

tmwnews Napoli, pari amaro. Inter, tranquillità e prove anti-Juve

Il Napoli in primo piano nel TMW News di oggi: si parla del pari contro il Barcellona, che alla fine ha lasciato anche un po' di amarezza viste le occasioni non sfruttate dai partenopei. Spazio anche all'Inter che in Europa League col Ludogorets, dopo il 2-0 dell'andata, avrà la possibilità di gestire le forze e di effettuare qualche prova in vista del match di domenica sera contro la Juventus. Infine occhi puntati sulla Roma che affronterà il Gent in trasferta e che dovrà giocarsi la qualificazione agli ottavi di Europa League.

