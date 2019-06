TMW News - Paratici tra mercato e allenatore. Viola-Commisso: ci siamo

Dopo le parole di Fabio Paratici al Football Leader a Napoli è ancora aperta la caccia all'allenatore in casa Juventus. Sarri resta in pole, il sogno impossibile è Guardiola e resta in corsa anche Pochettino. Intanto il mercato è fermo ma i nomi di Pogba e Milinkovic-Savic restano di attualità, come del resto anche quello di Dybala, ancora da sistemare. Intanto la Fiorentina aspetta il closing: le firme arriveranno presto. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.