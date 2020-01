Ci sono Milan e Inter al centro del TMW News di oggi, 10 gennaio 2020. Il club rossonero, che domani aprirà il turno di campionato a Cagliari, nelle ultime ore s'è reso protagonista della cessione di Mattia Caldara all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto. L'Inter, che vuole migliorare la rosa con almeno un paio di pedine, domani se la vedrà invece a San Siro contro l'Atalanta. Tanti i contributi nel tg di oggi: presente anche una intervista a Lele Adani. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.