Scossa in casa Milan: via Marco Giampaolo e dentro Stefano Pioli. Giusta la decisione della società rossonera? Intanto il tifo milanista si scaglia contro la società e non sarà semplice per il nuovo allenatore iniziare il suo percorso. In casa Roma continuano invece a tenere banco gli infortuni: 11 in 7 gare di campionato, con Fonseca che non può certo sorridere. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.