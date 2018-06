TMW News - Roma, ecco Kluivert. Milan, scambio Donnarumma-Morata

La Roma e il futuro. Nella puntata odierna del TMW News ampio spazio al mercato dei capitolini, che ieri hanno accolto l'attaccante Justin Kluivert. Spazio anche ai movimenti del Milan, in attesa di sapere se partecipare o meno alla prossima Europa League, mentre Gianluigi Donnarumma potrebbe finire al Chelsea con Alvaro Morata in rossonero. Capitolo finale per Federico Chiesa, con la Fiorentina che ha resistito alle offerte provenienti dal Napoli, dalla Juventus e dalla Premier League.

