TMW News - Roma, ecco le mosse di mercato. Immobile, azzurro tenebra

Le mosse di mercato della Roma al centro del TMW News di oggi: i giallorossi dovranno intervenire probabilmente per l'esterno destro di difesa ma all'orizzonte c'è la discussione dei prolungamenti di contratti di Dzeko e Under. Spazio all'indagine del CIES che ha stabilito come l'Italia sia il terzultimo paese in Europa per l'utilizzo dei giovani provenienti dal vivaio. Infine occhi puntati su Immobile: decisivo alla Lazio, pochissimo utilizzato in Nazionale.