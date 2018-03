TMW News - Sarri e il "falso problema del rinnovo". Italia, parola ai baby

Maurizio Sarri ha definito un "falso problema" il suo rinnovo con il Napoli ma la firma sul suo contratto non è ancora arrivata e serviranno ulteriori riflessioni prima di mettere nero su bianco l'accordo. Intanto prosegue il raduno della Nazionale a Coverciano e nella giornata di oggi hanno preso la parola in sala stampa sia Federico Chiesa che Patrick Cutrone. I due giocatori hanno dichiarato di non avvertire la pressione su di loro e sono pronti all'esordio con la maglia azzurra. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi.