TMW News - Telenovella Sarri. Roma, sprint finale

Edizione odierna del TMW News, il salotto video quotidiano di Tuttomercatoweb.com, tutta incentrata sul futuro dei principali tecnici di Serie A. Apertura dedicata alla trattativa fra il Napoli e Maurizio Sarri per il rinnovo, col tecnico che dovrà sciogliere le riserve quanto prima. Quindi la Roma e il complicato finale di stagione, per chiudere con le milanesi. Se per Gattuso il rinnovo sembra solo una formalità, per Luciano Spalletti sarà fondamentale il raggiungimento del quarto posto. Clicca sul video in calce o sull'icona video se ci segui da app.