TMW News - Tutti vogliono Rabiot. Milinkovic: Lotito apre alla cessione

Spazio al mercato nell'edizione odierna del TMW News con il nome in cima alla lista delle big che è quello di Adrien Rabiot. Arriverà in Italia il francese in uscita dal Paris Saint Germain? Intanto c'è un altro giocatore che potrebbe invece lasciare la Serie A, visto che Claudio Lotito ha aperto alla cessione di Sergej Milinkovic-Savic. Tante interviste e interventi nel notiziario di oggi: clicca sul video per il TMW News di oggi: