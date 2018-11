TMW - Nicchi sul rapporto giocatori-arbitri: "Servono comportamenti idonei"

Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il numero uno degli arbitri, Marcello Nicchi, ha parlato a margine della Lega Calcio, con il Var all'ordine del giorno. "È stata una delle riunioni più partecipate e interessanti degli ultimi tempi. C'erano parecchi argomenti per il dibattito. È stato molto utile per gli addetti ai lavori, per chi va in campo ogni domenica, Rizzoli ha illustrato i dati, ne è scaturito un bel confronto che serve pure a noi arbitri, perché ascoltando le dinamiche siamo in grado anche noi di stilare dei referti migliori. Servono comportamenti idonei, anche in relazione a ciò che succede in campi più difficili e pericolosi".