TMW - Nicola stasera vede l'Udinese: chiede un biennale

È in programma questa sera un incontro tra l'Udinese e Davide Nicola, ex tecnico del Crotone e primo nome per la panchina bianconera dopo che Guidolin ha deciso di rifiutare. Offerta di un anno più opzione da parte dei Pozzo, la richiesta dell'allenatore è di due stagioni, ma il problema è che ci sono già Velazquez e Tudor a libro paga.