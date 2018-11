TMW - Non solo Inter: Milan e Roma sul crack turco Kabak

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sembra storia di ieri quando la FIAT stringeva l'accordo con General Motors o quando, altrettanto, nasceva Windows 2000. Un passo dopo il Millenium Bug, ovvero quando vedeva la luce anche Ozan Kabak. Che è il centrale difensivo del Galatasaray, imberbe Millennial ma già titolare della retroguardia dei giallorossi, in Super Lig e in Champions League. Un talento considerato e seguito dagli scout di mezza Europa. Nelle scorse settimane è spuntato l'interesse dell'Inter. Adesso anche il Milan, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sarebbe sulle sue tracce: Kabak sarebbe il nome individuato per svecchiare la retroguardia rossonera ma sul ragazzo c'è anche la Roma di Monchi. Il prezzo? Il Gala non si siede a un tavolo a meno che non ci siano almeno 20 milioni di euro.