TMW - Non solo la C: su Polvani dell'Empoli anche l'Almeria

Fonte: Giacomo Iacobellis

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato di Serie C, si registrano molti interessi intorno a Lorenzo Polvani. Sulle tracce del difensore centrale dell’Empoli ci sono L.R. Vicenza Virtus, Ternana e Robur Siena, ma non solo piste italiane per l'ex Pontedera: nelle ultime ore, infatti, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, anche un sondaggio dall’Almeria, formazione della Segunda Division spagnola.