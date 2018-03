TMW - Parigini: "Spero che il Perugia vada in A per poter tornare"

Fonte: Dall'inviato a Perugia, Simone Lorini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A un passo dal gol vittoria nella "sua" Perugia, Vittorio Parigini, oggi in forza al Benevento, commenta il pareggio tra l'Italia Under 21 e i pari età della Norvegia: "Diciamo che sono stato sfortunato stasera rispetto ad altre convocazioni. Abbiamo subito un gol stranissimo, da rivedere, siamo stati bravi a recuperarla".

Tanto affetto dal pubblico di Perugia.

"Sono stato contento, ho passato due anni bellissimi dove sono cresciuto".

Adesso la partita contro la Serbia.

"Avremo 3-4 giorni per prepararla al meglio, vogliamo sempre vincere tutte le amichevoli, è importante per noi".

Sul palo colpito.

"Un dispiacere".

Come stai?

"Non gioco da tanto, sto bene fisicamente".

A Perugia sei arrivato da bambino e torni uomo.

"Sono cresciuto tanto, spero che il Perugia vada in Serie A per poter tornare. Sarebbe la mia prima scelta in tal senso".