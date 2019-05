Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Parma è pronto a continuare con Roberto D'Aversa in panchina. Secondo quanto raccolto da TMW, il club crociato avrebbe l'intenzione di confermare il tecnico, che ha guidato la squadra alla salvezza con 41 punti nel campionato che ha segnato il ritorno del Parma in Serie A. Cruciali i prossimi giorni anche per definire i piani di mercato: giovedì andrà infatti in scena un summit tra il ds Daniele Faggiano e la proprietà con l'obiettivo di programmare le prossime mosse.