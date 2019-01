TMW - Parma, Ceravolo via solo a certe condizioni. Due di B allo sprint

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Parma alla ricerca di alternative per il proprio attacco: Fabio Ceravolo, che in questo momento ha il ruolo di vice-Inglese nell'attacco di D'Aversa, vanta numerosissimi interessamenti in Serie B, in particolare quelli di Lecce e Cremonese, alla ricerca di uno specialista che possa garantire un buon numero di gol nel girone di ritorno. La descrizione dell'attaccante di Locri, decisivo anche per la promozione in Serie A del Parma con le 7 pesantissimi reti dello scorso finale di stagione ma quest'anno troppo spesso lasciato in panchina in favore di Inglese. Il club ducale sembra aver aperto ad un addio nelle ultime settimane, ma solo a determinate condizioni: difficilmente i crociati andranno a rafforzare una diretta concorrente per la salvezza e di certo vorranno rientrare del grosso investimento fatto nell'estate 2017 per portarlo a Collecchio. Non ultima, la necessità di trovare un'alternativa degna di questo nome per non trovarsi impreparati in caso di ko di Inglese, nel girone di andata fermatosi in tre distinte occasioni, anche se nell'ultima sfida contro la Roma D'Aversa ha poi scelto di giocarsela con un attacco senza punti di riferimento.