tmw Parma, deadline per la cessione dei big? Carli: "Nessuno vuole cederli l'ultimo giorno"

vedi letture

Nella sua intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, il direttore sportivo del Parma, Marcello Carli, ha parlato anche del mercato in uscita.

A quali giocatori sicuramente questo Parma non rinuncerà per la prossima stagione?

"Questa è una domanda a cui non posso rispondere. Ma non perché non voglio rispondere, ma perché sarei falso e ingiusto. Ci piacerebbe tenerli tutti i giocatori forti: rinunceremo a quei giocatori che avranno un'offerta davvero importante che rispecchia il valore del giocatore. A quel punto, come dirigente, devo portare l'offerta alla mia proprietà e poi la proprietà deciderà se rinunciarci o meno. I giocatori per noi hanno un valore e se verrà rispettato se ne parlerà... Noi non vorremmo rinunciare a nessuno, anche perché per ottenere risultati servono giocatori forti. Ma nel mercato non so cosa può succedere, sta entrando nel vivo ora. Sono certo invece su come vogliamo rinforzarci...".

C'è una deadline per la cessione dei big?

"Nessuno l'ultimo giorno dà via un giocatore che poi non è facile da sostituire... Ma può anche darsi che noi ci muoviamo prima e qualche ragazzo già lo mettiamo dentro".