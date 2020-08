tmw Parma, dopo Carli tocca a Baccin: in corso l'incontro con il vice ds dell'Inter

Dopo il primo colloquio con i candidati alla direzione sportiva, ieri è toccato a Carli, continuano i faccia a faccia per la dirigenza del Parma: è in corso infatti l'incontro con Dario Baccin, tornato oggi in Italia dopo la vincente trasferta in Germania con l'Inter, in cui occupa la posizione di vicedirettore sportivo. La dirigenza ducale rimane convinta di chiudere il discorso uomo mercato entro la fine del weekend, per iniziare a programmare la stagione 2020/21 e di conseguenza il mercato, sin da lunedì prossimo.