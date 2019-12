TMW - Parma, Grassi: "Felice del gol di oggi pur essendo bresciano"

Fonte: Dall'inviato, Antonio Parrotto

Alberto Grassi, autore del gol che ha permesso oggi al Parma di riacciuffare il pareggio nel recupero contro il Brescia, ha analizzato la partita del Tardini in zona mista. Questo quanto raccolto da TMW: "Sono contento del gol, ma la cosa più importante è stato il pareggio del Parma. Non meritavamo certo di perdere oggi".

Che obiettivo si è posto dopo il rientro dall'infortunio?

"Purtroppo gli infortuni capitano e bisogna essere bravi con la testa per tornare il prima possibile. Ora voglio aiutare i miei compagni e il mister. Dedico la rete alla mia famiglia e ai miei amici. Il Parma non molla mai, proprio come il nostro mister. A livello personale sono contentissimo oggi, ma dobbiamo essere bravi come squadra a raggiungere l'obiettivo che è la salvezza".

Da bresciano le ha fatto effetto segnare contro il Brescia?

"Non in modo particolare. Sono di Brescia (Grassi è nato a Lumezzane, ndr), ma sono felice di aver segnato oggi. L'anno scorso purtroppo mi sono fatto male subito, voglio dare il mio contributo a questa squadra. Qui abbiamo un grandissimo gruppo e ci vogliamo tutti molto bene".

Salvezza troppo poco per questo Parma?

"L'obiettivo è la salvezza. Poi, se viene altro, meglio ancora...".