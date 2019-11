© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in zona mista, il centrocampista del Parma Matteo Scozzarella si è così espresso sull'1-1 di Firenze: "E' giusto guardarla nella direzione più onesta: la Fiorentina nel secondo tempo ha fatto qualcosina in più di noi. Tutto sommato credo che il pari sia il risultato più giusto, anche se è chiaro che se fossimo stati più precisi in qualche ripartenza, avremmo potuto metterli in difficoltà".

Quanto è importante per voi avere un giocatore veloce come Gervinho?

"E' fondamentale per il nostro tipo di gioco. Ma tutti i nostri esterni sono fondamentali. Sono il motivo per cui noi cerchiamo di fare grande densità in mezzo al campo per poi sfruttare le loro caratteristiche, che sono difficili da arginare".

Chi ti è piaciuto della Fiorentina?

"A me la Fiorentina piace, ha una grande identità e qualità. Non c'è uno che mi ha impressionato più degli altri, sono tutti molto bravi. Castrovilli è in un grande momento e Chiesa è sempre un grande giocatore, nonostante ogni tanto sia poco lucido. Penso che i viola possano fare un grande campionato".