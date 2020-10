tmw Parma, se parte Inglese tentativo per Vlahovic: ipotesi prestito secco dalla Fiorentina

Il Parma deve dare una risposta al Torino dopo l'offerta dei granata per Roberto Inglese e nel caso in cui l'ex Napoli dovesse partire potrebbe poi bussare in casa Fiorentina per il prestito di Dusan Vlahovic. Il club viola non ha alcuna intenzione di cedere l'attaccante a titolo definitivo ma nelle ultime ore di mercato potrebbe aprire a un prestito secco.