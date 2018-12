TMW - Parma, si lavora per Edera e Parigini del Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parma al lavoro sul mercato. In uscita ci sarebbero Di Gaudio, Calaiò, Baraye, Ciciretti e Ceravolo. Mentre in entrata si lavora ad un doppio colpo da Torino, in prestito. Nel mirino Simone Edera e Vittorio Parigini. Il Parma si muove, occhi su Torino...