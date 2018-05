TMW - Parma, spunta l'idea Mario Balotelli: i dettagli

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mentre il Borussia Dortmund sembra defilarsi dalla corsa a Mario Balotelli, non convinta del giocatore sul piano caratteriale, spunta una nuova pista italiana per l'attaccante. Si tratta, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, del neo promosso Parma. L'idea è iniziata a circolare in Emilia nelle ultime ore con l'oramai ex Nizza, intrigato dalla possibilità di tornare vicino casa sua a Brescia, che chiede un quadriennale a circa 3 milioni di euro (con una serie di eventuali bonus che possano portarlo ai 3,7 attualmente percepiti in Francia). Cifre importanti che però potrebbero risultare sostenibili visto che il giocatore dal primo luglio sarà ufficialmente svincolato.