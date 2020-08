tmw Parma, stasera summit Carli-Lucarelli-D'Aversa. Si delinea il futuro del tecnico

Questa sera, in Sardegna, è in programma un incontro per il nuovo Parma guidato da Carli, con Lucarelli che ha assunto una posizione con più poteri e D'Aversa che rimane il tecnico. Almeno fino a prova contraria, perché le ultime movimentate settimane lo hanno infastidito non poco, soprattutto l'addio di Faggiano verso Genova.

SCENARI CLAMOROSI? Dovrebbe essere la nascita di un nuovo corso per la società, ma la domanda è lecita: possono essere esclusi colpi di scena? Presumibilmente sì, ma c'è una percentuale minoritaria che la situazione, almeno per l'allenatore, non sia delle migliori. Gli arabi sembrano sempre più lontani, con il Coronavirus che ha fatto slittare il closing di qualche settimana (a ottobre?) e il mercato che potrebbe essere completamente bloccato da tutti i riscatti, Inglese in primis. Il rischio, pur con percentuale bassa, è che ci siano decisioni sorprendenti e imprevedibili a ora.