TMW - Parma, vicinissimo il prolungamento di Barillà

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novità positive a breve per il rapporto tra il Parma e Antonino Barillà. L'esterno gialloblù resta al centro del progetto: siamo ormai alle battute finali per il suo prolungamento del contratto fino al 2022. Nella stagione scorsa è stato uno dei punti fermi della squadra di D'Aversa e le richieste non sono mancate per lui. Ma Barillà resterà al Parma, dove è approdato nel giugno 2017.