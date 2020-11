tmw Passato al Sassuolo e interesse De Paul. Caposcout Leeds: “È vero, ci sono stati contatti”

Fra una pausa e l’altra dei meeting del WyScout Forum, evento che quest’anno è andato in scena in forma totalmente digitale, il caposcout per l’Europa del Leeds Gabriel Ruiz ha parlato a TMW del suo passato lavorativo in Italia e dell’interesse estivo del club inglese per Rodrigo De Paul dell’Udinese: “Qualche contatto in effetti c’è stato. Se ne è parlato, ma poi abbiamo deciso di puntare su altre opzioni”, ha spiegato l’uomo mercato spagnolo in riferimento all’argentino.

Agli inizi della carriera lei ha lavorato anche in Italia, al Sassuolo. Ci racconta quell’esperienza?

“Ero uno scout, sono arrivato al Sassuolo con Pablo Longoria, oggi ds del Marsiglia. Lavoravo per la società soprattutto in Belgio, Francia e Olanda. Ho un ricordo bellissimo, fu una grande esperienza anche perché non c’era grande fiducia verso di noi, ma alla fine riuscimmo a salvarci”.

