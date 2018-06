TMW - Pastorello: "Candreva-Milan escluso. Malcom? Prestito possibile"

EMRE CAN ALLA JUVENTUS: È UFFICIALE. RUGANI A UN PASSO DAL CHELSEA, CANCELO IN ARRIVO. LA ROMA PRENDE MIRANTE, DOMANI IL GIORNO DI PASTORE. E NAINGGOLAN ALL'INTER. SKRINIAR RINNOVA. VISITE MEDICHE PER DURMISI ALLA LAZIO. CHELSEA IN PRESSING ANCHE PER MANOLAS La notizia di giornata...