TMW - Paulo Fonseca in Corte d'appello: obiettivo sconto della squalifica

Dopo la gara contro il Cagliari all'Olimpico, con le tante polemiche finali per il gol annullato a Kalinic, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, è stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo. Poco fa il portoghese è però arrivato, insieme all’avvocato Conte, alla Corte Federale d'appello per provare a ottenere almeno un turno di sconto, sfruttando anche il precedente relativo a Walter Mazzarri che in questa stagione è stato "graziato".

