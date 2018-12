© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Graziano Pellè non tornerà in Europa nel prossimo futuro. Il centravanti, finito in Cina dopo gli Europei del 2016, ha rinnovato il proprio faraonico contratto - da 15 milioni di euro all'anno - con lo Shandong Luneng. Negli ultimi giorni Galatasaray e West Ham si erano informati circa la situazione dell'attaccante, ma il prolungamento spazza via le nubi sul suo futuro.