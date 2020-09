tmw Per Skriniar il Tottenham dice no a 60 milioni. Scambio con Ndombele? Intanto il PSG c'è

Milan Skriniar torna al centro del mercato. L'entourage del giocatore ha conferito dei mandati per la cessione del calciatore, uno per il Paris Saint-Germain e uno per il Tottenham. Intermediari al lavoro per il futuro all'estero del giocatore che non rientra tra i titolarissimi di Antonio Conte. Nella giornata di ieri è tornato di moda il nome degli Spurs: contatto tra le parti, il nome dello slovacco è sul tavolo del club di Daniel Levy. Che però non vuole spendere 60 milioni per un profilo come quello di Srkiniar.

Solo scambi ma dipende da Brozovic Il nome piace, è innegabile, al club e allo staff. Però non a queste cifre, perché poi anche in futuro non potrà rappresentare una plusvalenza o un affare anche economico e non solo tecnico, come sempre fatto storicamente dai londinesi. Per questo potrebbe riaprirsi l'ipotesi di uno scambio con Tanguy Ndombele, sebbene l'Inter in mezzo dovrebbe prima far partire Marcelo Brozovic che non ha fior di richieste in Europa ma che per ora è stato piuttosto proposto ai vari club, come l'Atletico Madrid come contropartita per Thomas Partey.

Il PSG c'è Dall'altra parte, mandato a vendere anche per il PSG. Una notizia che balla sulle frequenze di radiomercato da tempo, i parigini vorrebbero prendere Skriniar o Kalidou Koulibaly del Napoli per rinforzare la difesa di Thomas Tuchel. In entrambi i casi il problema è di valutazioni, che siano 60 o 50 milioni sul tavolo. Entrambe le società valutano meno lo slovacco e per questo la cessione dovrà passare da una trattativa e da uno sconto da parte dell'Inter.