TMW - Piatek: "Futuro? Al Genoa ci sono ancora tante partite da giocare"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

A margine dell'incontro con i tifosi il centravanti del Genoa, e attuale capocannoniere della Serie A, Krzysztof Piatek ha risposto alle domande dei cronisti presenti: "In questo momento - ha dichiarato - sono concentrato sulla sfida contro la Juventus, sarà molto difficile perché affronteremo la migliore squadra d'Italia. Ma faremo tutto il possibile".

Chi preferiresti in porta sabato, Szczesny o Perin?

"Io conosco Szczesny perché l'ho incrociato in nazionale, mentre non conosco Perin. Personalmente, preferisco il polacco".

CR7 è il miglior giocatore al mondo?

"Si, è il miglior giocatore al mondo e il migliore di sempre".

Tra le squadre a te accostate chi preferisci?

"Adesso io sono al Genoa e il mio focus è sul Genoa. Ci sono ancora un sacco di partite da qui alla fine della stagione e io sono concentrato solo su quelle".

Ti piacciono i tifosi del Genoa?

"Si, io amo i tifosi del Genoa".

Le due pistole sono pronte per lo Stadium?

“Quando ho una chance e giochiamo bene sono sempre pronto”