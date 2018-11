TMW - Pitana riceve il Premio Campanati: "Molto felice, grazie Busacca"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'arbitro argentino Nestor Fabian Pitana, che ha diretto la finale dell'ultimo Mondiale ed è presente stasera a San Siro per ricevere il premio "Giulio Campanati", ha parlato così prima del fischio d'inizio di Italia-Portogallo: "Grazie a tutti. Sono molto felice per questo premio, voglio ringraziare prima di tutto mio padre che mi sta osservando dal cielo. Poi ovviamente la mia famiglia, che mi dà ogni giorno la forza per fare questo lavoro. Ringrazio anche Massimo Busacca, che ha lavorato tantissimo per aiutarmi a essere un buon arbitro. Grazie infine alla famiglia Campanati per questo premio, un riconoscimento che riempie d'orgoglio ogni arbitro. Buona fortuna a tutti per stasera".