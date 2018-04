TMW - Preziosi: "Rossi? Non l'ho preso per umanità. Fa l'amore col pallone"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato in conferenza stampa a margine di un evento extra-calcistico tenutosi a Santa Margherita Ligure. Queste le sue parole su Giuseppe Rossi e il futuro dell'attaccante: "Stamattina parlavo di lui col mister. L'ho preso sapendo in che condizioni fosse, ma ovviamente non è stato un semplice gesto umanitario. A causa della nostra situazione di classifica non ha avuto molte opportunità, ma con la Roma è entrato benissimo. Lui fa l'amore con il pallone, era mio dovere dargli una chance, per la sua bravura, la serietà e l'ostinazione che ha avuto nel continuare a giocare dopo i tanti infortuni. Ci parlerò, sarei molto felice se rimanesse. Oggi c'era una condizione per il rinnovo che non si è verificata, ma ne troveremo altre".

Clicca sul link in basso per la conferenza integrale