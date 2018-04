TMW - Preziosi: "Siamo d'accordo con la Samp: ci vogliono due stadi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato in conferenza stampa a margine di un evento extra-calcistico tenutosi a Santa Margherita Ligure. Ecco le sue dichiarazioni riguardo la possibilità di costruire un nuovo stadio: "C'è una perizia in corso, è stato dato il mandato all'amministrazione e si deve fare un prezzo. Noi lo prenderemo solo a determinate condizioni. Qualsiasi cifra superiore al budget immaginato non la daremo, perché ci sono investimenti da fare. Prenderemo decisioni in sinergia con la Samp: ho detto al Sindaco che ognuno deve avere il proprio stadio perché c'è grande competizione tra noi. Magari più piccolo, ma mi piacerebbe avere la casa del Genoa, e così vorrebbe anche la Samp. Se poi sarà il Ferraris o uno nuovo sarà lo stesso".

