TMW - Preziosi su Perin: "Se arrivasse offerta importante, non lo tratterrò"

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato in conferenza stampa a margine di un evento extra-calcistico tenutosi a Santa Margherita Ligure. Queste le sue parole sulle voci di mercato intorno a Mattia Perin: "Ci stiamo parlando, è un ragazzo eccezionale, nato qua calcisticamente e genoano dentro. Ha fatto un percorso con noi, dalle giovanili alla prima squadra e sa che in caso di opportunità irrinunciabile io non lo tratterrò. Lui ha un altro anno di contratto, è una persona seria e non andrebbe a scadenza. Se non lo venderemo, e lo spero egoisticamente, rinnoverà. Rincon voleva andare via, era in scadenza e lo abbiamo accontentato. Noi facciamo le cose serie, i giocatori hanno interessi e obiettivi personali. Bisogna lasciar andare chi non vuole restare, perché poi costano di più e rendono di meno".

