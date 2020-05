tmw Prima seduta di gruppo per la Roma: lavoro atletico e tattico. Individuale per Zaniolo

La Roma apre la settimana con il primo allenamento ufficiale di gruppo. Niente più distanziamento sociale in campo e prime partitelle per riprendere il ritmo gara e provare gli schemi di mister Fonseca. Il tecnico ha potuto godere di quasi tutta la rosa, fatta eccezione di Pau Lopez, Perotti e Zaniolo che hanno lavorato individualmente. Lo spagnolo è alle prese con una microfrattura del polso sinistro, mentre l'argentino è alle prese con un acciacco muscolare. Diverso il discorso per Nicolò che sta recuperando dalla rottura del legamento crociato e il suo rientro in gruppo è previsto tra un paio di settimane. Il resto della squadra, invece, ha svolto una prima parte di lavoro atletico seguita dal classico torello per lavorare con il pallone ad alta velocità. La seduta si è conclusa con un ampio focus tattico. Domani di nuovo appuntamento a Trigoria al mattino.