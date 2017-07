TMW RADIO - Abbiati: "Milan, minimo la Champions. Porta aperta per Gigio"

Fonte: Lorenzo Marucci

Il nuovo club manager del Milan Christian Abbiati è intervenuto sul palco a margine della premiazione "Colantuoni-De Rosa" a Massa. Questo quanto raccolto da TMW Radio: "Sarò una sorta di papà per i giocatori del Milan. Sarò lì vicino a loro per aiutarli con la mia esperienza in caso di problemi. Ho avuto la fortuna di iniziare nel Milan e trovarmi gente come Albertini, Maldini e Costacurta nello spogliatoio. Tutti e tre mi hanno aiutato tanto. Una figura come la mia è molto importante, soprattutto a causa dei tanti nuovi acquisti. Spero di poter dare il mio contributo. Portieri italiani? La storia l'ha fatta Buffon. I giovani, a partire da Donnarumma, sono il futuro. Credo molto in questi ragazzi e approvo la scelta di molte società di far giocare portieri giovani. Donnarumma? La porta è ancora aperta per lui. Non è detto che vada via, il Milan lo aspetta a braccia aperte. Da amico di Gigio, spero che rimanga e credo nel lieto fine. Donnarumma ha ancora grandi margini di crescita, può migliorare in qualsiasi cosa perché è un ragazzo serio e un vero professionista. So che lui vuole crescere giorno dopo giorno in allenamento. Obiettivi Milan? Il Milan è una squadra che ha una storia importante e prestigiosa. Deve essere ambiziosa e il suo obiettivo minimo per la prossima stagione è arrivare in Champions League".

Ascolta l'intervista completa nel podcast in calce.