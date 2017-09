TMW RADIO - Ag. Defrel: "Sarà una sorpresa per la Roma. Schick craque"

Ospite di TMW Radio, Giampiero Pocetta, agente fra gli altri di Lorenzo Pellegrini, Gregoire Defrel e Federico Viviani, ha analizzato il mercato appena chiuso. Partendo dalle prestazioni del giovane centrocampista della Roma: "Pellerini si è distinto all'Europeo e quindi c'erano anche altri club su di lui. Ma c'era anche una questione morale con la Roma che l'ha cresciuto. Ora ha davanti giocatori importanti, ma sono convinto che riuscirà a ritagliarsi il suo spazio".

A Roma è arrivato anche Defrel, che sta già trovando uno spazio importante in un reparto orfano di Salah.

"Ha avuto un inizio abbastanza soddisfacente, si è calato in una realtà nuova e in un ruolo che non faceva da qualche anno. Però ha qualità e le ha dimostrate, non le scopro io. Sono convinto che sarà una delle sorprese dei giallorossi".

La Roma ha speso tanto per Schick: si aspettava un investimento di questo tipo?

"È sempre complicato interpretare, è certo che il mercato di quest'anno è stato dopato dall'inizio a livello di valutazioni. Poi, se vediamo tutte le operazioni, sono quasi tutti prestiti con obbligo di riscatto e quindi i prezzi iniziali sono diversi. Penso che Schick sia un potenziale craque e che quindi la Roma abbia fatto un'operazione intelligente".

Oltre alle super-valutazioni, è stata l'estate dei certificati medici. Che sensazioni ha?

"Credo che la verità sia sempre in mezzo. Non mi permetto di giudicare comportamenti che non mi riguardano: penso che i contratti vadano rispettati, ma ci vuole buon senso. Le società devono tutelare le proprie ragioni ma i giocatori possono avere determinate possibilità da cogliere. In definitiva, se si tratta di parlare con persone equilibrate, il risultato arriva: trovo esagerato mandare certificati medici. Ma ripeto: parlo di me, non di comportamenti altrui".

Chiudiamo su Viviani: ci sono sempre aspettative alte su questo ragazzo. Può essere la stagione del salto di qualità?

"La SPAL ci punta tanto, può essere l'anno della tranquillità: è un ragazzo con grandissime qualità che negli ultimi due anni ha avuto contrattempi di tipo fisico. Niente di grave, ma ne ha avute con frequenza: lui ha bisogno di continuità e credo che la piazza di Ferrara sia ideale per questo".