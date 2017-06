TMW RADIO - Antognoni: "Fiorentina, ADV può tornare. Borja? No problemi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima uscita da club manager della Fiorentina per Giancarlo Antognoni, che ha parlato a TMW Radio del suo ruolo in seno al club viola: "Fa piacere aver ricevuto questo ruolo, sono contento e spero di dare il mio contributo sia all'allenatore come assistente sia alla parte tecnica con Corvino e Freitas".

Ha sentito Andrea Della Valle di recente?

"L'aria è cambiata, c'è una nuova ondata di buone prospettive. Penso che anche Andrea tornerà al posto che occupava precedentemente. penso che questo passo indietro presto si trasformerà di nuovo in un passo in avanti perché lui è il primo tifoso e sono convinto che tornerà a guidare la squadra".

Il temporeggiamento di Bernardeschi?

"Era previsto questo tempo, siamo in attesa di capire quello che succederà, adesso il passo lo deve fare il ragazzo assieme il suo procuratore".

Vitor Hugo, Simeone e Diallo?

"Hugo è un buon giocatore, lo seguiamo da qualche anno: è un difensore importante che è in procinto di entrare nella nazionale maggiore brasiliana, ci sono ottime possibilità che possa far bene. Gli altri giocatori che sono stati citati sono ottimi calciatori avallati dalla proprietà e dall’allenatore, per il momento abbiamo rafforzato la difesa e non è partito nessuno".

L’Under-21 all’Europeo?

"È una delle candidate alla vittoria finale, Di Biagio ha a disposizione una squadra molto competitiva che può puntare al titolo anche se l’Europeo è una competizione molto difficile".

Il futuro di Borja Valero?

"Ho letto anche io questa cosa sui giornali, ho visto però che è un articolo spagnolo: da parte della società non c’è alcun problema sotto questo aspetto, è una notizia che viene dalla Spagna”.