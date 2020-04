tmwradio Balzaretti: "Mi rivedo in Luca Pellegrini. Come forza fisica mi è superiore"

L'ex calciatore e opinionista tv Federico Balzaretti ha parlato a Maracanà, su TMW Radio. Di seguito alcune dichiarazioni: "Sono stati anni stupendi quelli di Palermo. Il gol al derby è stato uno dei più emozionanti della mia carriera e si è visto anche con l'esultanza. E' stata una grande condivisione con il popolo romanista, che amo come la squadra".

Chi ti assomiglia? "Luca Pellegrini del Cagliari, anche qualitativamente e come forza fisica è più forte di me. Nel modo di giocare, nella falcata e nel dinamismo, mi rivedo in lui".

Hai promosso una bella iniziativa con gli ex giocatori del Palermo: "Sono dei fondi per i buoni spesa per le famiglie in difficoltà. Volevamo fare qualcosa per questa città che ci ha dato tanto. Così ridiamo almeno in parte l'amore che ci hanno dato. Ci sono Miccoli, Ilicic, Pastore e tanti altri. Hanno condiviso il messaggio anche Chiellini e Dybala, quest'ultimo con un messaggio video. Ci preoccupiamo di famiglie che non hanno la nostra stessa fortuna".

