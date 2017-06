TMW RADIO - Benassi: "Rispetto a due anni fa usciamo a testa alta"

Fonte: dall'inviato Simone Lorini

© foto di Imago/Image Sport

Marco Benassi commenta a caldo il ko dell'Under 21 nella semifinale degli Europei di categoria contro la Spagna. Gli azzurrini lasciano così il torneo: "Il rammarico più grande è il non aver sbloccato la partita perché sullo 0-0 avevamo avuto noi le occasioni più nitide. Poi magari sbloccandola poteva andare diversamente. Usciamo a testa alta, certo che quando siamo rimasti in dieci non c'era più niente da fare".

Quanto hanno condizionato le voci di mercato, in particolare nei confronti di Donnarumma?: "Ci ho parlato tanto e l'ho visto sereno, anzi, non vedeva l'ora che si giocassero le partite per far vedere a tutti quanto fosse sereno".

Rispetto a due anni fa si può davvero dire di essere usciti contro una grandissima squadra: "Due anni fa andai via con un rammarico incredibile, non usciti di casa per una settimana. Stavolta usciamo a testa alta".

Si chiude la tua avventura con l'Under 21. Sei pronto per la Nazionale maggiore, tra l'altro allenata dal tuo ex tecnico Giampiero Ventura?: "Queste sono valutazioni che farà lui. Il mio obiettivo è andare in Nazionale A e spero di andarci".