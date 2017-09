TMW RADIO - Bertoni: “Higuain? Ho parlato col ct. Icardi merita l'Argentina"

© foto di Federico De Luca

Daniel Bertoni, ex attaccante della Fiorentina e del Napoli, ha parlato attraverso TMW Radio commentando le recenti dichiarazioni di Diego Armando Maradona su Mauro Icardi. "Icardi è in Nazionale perché (Javier) Zanetti gli fa da rappresentante. Bauza? Un giorno ho parlato con lui e mi disse che aveva ricevuto tre chiamate da Wanda Nara”, le parole del Pibe de oro. Queste, invece, le dichiarazioni di Bertoni: “Ho parlato con il ct Sampaoli, ha detto che non ha convocato Higuain perché non l'ha visto in buone condizioni fisiche. Icardi stava meglio, fisicamente è una bestia. È un goleador. In Nazionale servono giocatori di grande classe, Icardi lo è ma Higuain s'è creato una grande fama a suon di gol. In Italia ha battuto ogni record, segnò 36 gol nel Napoli in una sola annata e anche nella Juve ha segnato tanto. Ha fatto bene anche in passato al Real Madrid. Deve esserci un ricambio generazionale, ma Icardi è giovane e merita la convocazione in Nazionale”.