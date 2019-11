© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Per parlare dei temi del momento a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, è intervenuto ieri l'ex tecnico e ora allenatore Valerio Bertotto: "Che l'allenatore non possa cambiare un giocatore non esiste, ivi compreso Ronaldo. Proprio perché uno è forte, deve saper accettare una sostituzione. Se l'allenatore vede per fatica o esigenze tattiche deve cambiare, deve farlo. Il calciatore deve portare rispetto al mister e ai compagni. Lui è un grande campione e professionista, forse ha capito quanto è successo. Era solo scocciato".