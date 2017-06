TMW RADIO - Bisoli: "Rinnovo meritato per Borriello. Destro si rilancerà"

Fonte: Lorenzo Marucci

L'allenatore del Padova Pierpaolo Bisoli, intervistato da TMW Radio, ha parlato così di alcune fra le sue ex squadre a margine del Carlino d'Oro 2017: "Il rinnovo di Borriello è giustissimo, ha fatto un grande campionato ed è stato un acquisto fondamentale per il Cagliari. Addio Alves? Alves è un giocatore d'esperienza e maturità, dava personalità alla rosa, ma i sardi si faranno trovare preparati. Bologna? E' una piazza importante, vogliono sempre il massimo. Hanno fatto una stagione con alti e bassi. Destro? Dovrà rilanciarsi e capire che questo è il suo anno. Con le sue capacità può trascinare il Bologna, ne sono convinto. Masina? Sta facendo bene, ma deve ancora dimostrare le sue qualità. Ci sono basi importanti, servono le condizioni giuste per esprimersi. Fiorentina? Bisogna stare attenti e non dare via tutti i punti cardine. Serve un mercato giusto per Pioli. Bisoli jr? So che è molto conteso e spero che trovi la collocazione giusta. E' un bravo giocatore e un bravo figlio, sono orgoglioso di lui".