TMW RADIO - Bologna, Di Francesco: "Ho le idee chiare riguardo al futuro"

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Federico Gaetano

Federico Di Francesco, attaccante del Bologna, ha parlato così a TMW Radio a margine del Carlino d'Oro: "Sono molto felice di questo premio, devo continuare su questa strada. L'obiettivo è vincerne tanti. Futuro? Ha già detto tutto il presidente, mi trovo bene a Bologna e non devo dire altro. Il prossimo anno è molto importante per me. Ho un obiettivo, ma vorrei tenermelo per me. Comunque ho le idee chiare. La Nazionale, per esempio, sarebbe un sogno, ma bisogna conquistarla giorno dopo giorno".