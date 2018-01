TMW RADIO - Bosco: "Juve? Dopo Mertens i falli di mano non esistono più"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di TMW Radio, Andrea Bosco ha parlato della vittoria della Juventus a Cagliari e degli episodi arbitrali: "Scontro Benatia-Pavoletti? Non è la Juventus che continua a giocare ma il Cagliari continua. L'arbitro lascia giocare perché la palla è a disponibilità del Cagliari, poi la Juventus la recupera, e c'è il gol di Bernardeschi. Dopo il contrasto indubbiamente falloso, l'arbitro fa giocare per la regola del vantaggio perché la palla ce l'ha il Cagliari. Fallo di Bernardeschi? Se non è stato rigore quello a Crotone, fallo di mano voluto da Mertens, i falli di mano non esistono più. Anche nella dinamica di come si è svolta l'azione, Bernardeschi si gira ed è scomposto ma bisogna unificare il metro arbitrale e della VAR".